Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn

Ratzeburg (ots)

25. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 24.10.2024 - BAB1/ Hammoor -Barsbüttel

Gestern Vormittag (24. Oktober 2024) kontrollierten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Bad Oldesloe in der Willinghusener Landstraße in Barsbüttel einen alkoholisierten LKW-Fahrer.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldeten Zeugen gegen 07:45 Uhr einen Sattelzug, der auf der Bundesautobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Bad Oldesloe und Bargteheide in Richtung Hamburg unterwegs war und in Schlangenlinien geführt wurde. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug in der Willinghusener Landstraße in Barsbüttel kontrollieren. Ein bei dem 37-jährigen LKW-Fahrer aus Polen freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,01 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Der 37- jährige Berufskraftfahrer wird sich wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell