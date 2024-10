POL-EL: Haren - Kabeldiebstahl - Zeugen gesucht

A31 / Meppen (ots) - Am Dienstag gegen 14.54 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Auffahrt zur A 31 in Richtung Süden des Meppener Nordkreuzes aus Richtung B 402 / NL. In der dortigen Rechtskurve zum Beschleunigungsstreifen kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite in die dortige Schutzplanke. Anschließend fuhr der Verursacher davon ohne sich um den Schaden, ...

mehr