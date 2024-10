Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A31

Meppen - Fahrer/in eines weißen Opel Corsa gesucht

A31 / Meppen (ots)

Am Dienstag gegen 14.54 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Auffahrt zur A 31 in Richtung Süden des Meppener Nordkreuzes aus Richtung B 402 / NL. In der dortigen Rechtskurve zum Beschleunigungsstreifen kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugseite in die dortige Schutzplanke. Anschließend fuhr der Verursacher davon ohne sich um den Schaden, welcher auf etwa 2400 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer konnte lediglich von der Gegenfahrbahn einen weißen Opel Corsa entgegengesetzt zur FR auf dem dortigen Beschleunigungsstreifen sehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 05908 9348115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell