Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: L54/Haselünne - Zeugen nach Unfall im Begegnungsverkehr gesucht

L54/Haselünne (ots)

Am 27.09.2024, gegen 16:00 Uhr, kam es in Haselünne, L54, zwischen Haselünne und Klein Berßen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrer einer Mercedes-Sattelzugmaschine mit Anhänger auf der L54 von Haselünne in Richtung Klein Berßen. Im Begegnungsverkehr verstieß dieser gegen das Rechtsfahrgebot, sodass es zu einem Spiegelunfall mit einem entgegenkommenden ebenfalls Mercedes Sattelzug kam. Dabei wurden beide Sattelzüge und ein nachfolgender Pkw wurde durch ein Spiegelteil beschädigt. Der verursachende Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Klein Berßen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490 in Verbindung zu setzen.

