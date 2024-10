POL-EL: Niederlangen - Zeugen nach Diebstahl eines Anhängers gesucht

Meppen (ots) - Am Donnerstag, den 26.09.2024 zwischen 19.00 Uhr und 19.54 Uhr kam es auf der Hemsener Straße in 49716 Meppen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte eine Ampelanlage und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte ...

mehr