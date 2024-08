Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der B 440 - 32-jähriger Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle ++ Unfall in der Kurve - Sattelzug kollidiert mit Pkw ++

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 440 - 32-jähriger Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich B 440 / K 207 ist am Donnerstagabend ein 32-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein 72-jähriger Autofahrer war gegen 18.45 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße in Richtung Rotenburg unterwegs. An der Einmündung zur K 207 wollte der Mann nach links in Richtung Nindorf abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden Biker auf seiner Yamaha. Bei der Kollision zog sich der 32-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Im Anschluss an die erste Kollision wurde das Motorrad gegen den VW Golf eines nachfolgenden 75-Jährigen geschleudert. Auch er blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

Roller fährt auf Auto auf

Zeven. Bei einem Auffahrunfall im Südring ist ein 33-jähriger Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Der Mann war gegen 15.20 Uhr mit seiner Aprilia in Richtung B 71 unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt wartenden VW Polo einer 18-Jährigen auffuhr. Der 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen an seinem Knie zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Unfall in der Kurve - Sattelzug kollidiert mit Pkw

Heeslingen. Am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der L 142 zwischen Weertzen und Wiersdorf verletzt worden. Ein 35-jähriger Kraftfahrer war mit dem Auflieger seines Sattelzuges in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda eines 61-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Vorderrad von der Achse des Pkw gerissen. Der Skoda schleuderte auf die Gegenfahrbahn und streifte den Pkw eines 80-Jährigen. Der Fahrer des Skoda und eine Beifahrerin im unfallbeteiligten Pkw erlitten leichte Verletzungen und kamen im Rettungswagen ins Krankenhaus.

Taschendiebe im Discounter

Rotenburg. Am Donnerstagvormittag ist eine 76-jährige Rotenburgerin in einem Discounter am Grafeler Damm Opfer von Taschendieben geworden. Während die Seniorin gegen 11.40 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt war, nutzten die Täter die Gelegenheit und holten ihre Geldbörse aus der Umhängetasche, die sie an ihren Rollator gehängt hatte. Darin befand sich Bargeld, der Personalausweis und eine Bankkarte.

Seniorin am frühen Morgen bestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Ein unbekannter Täter hat am frühen Donnerstagmorgen die Notlage einer 84-jährigen Frau ausgenutzt und sie bestohlen. Nach eigenen Angaben sei die Seniorin gegen 4.30 Uhr aus ihrem Haus an der Kurzen Straße herausgegangen, um den Briefkasten neben der Eingangstür zu leeren. Dabei sei sie zu Fall gekommen und habe sich am Bein verletzt. Ein noch unbekannter, etwa 30 bis 40 Jahre alter und 175 bis 180 cm großer Mann sei hinzugekommen und habe ihr beim Aufstehen geholfen. Aus dem Korb des Rollators habe er eine schwarze Umhängetasche, in der sich die Geldbörse der Seniorin befand, gestohlen. Anschließend sei der Unbekannte zu Fuß in Richtung Hauptstraße davongegangen. Hinweis erbittet die Polizei unter Telefon 04282/5087-0.

Rasenmäher gestohlen

Bremervörde. Am Dienstagabend haben unbekannte Täter im Heideweg einen Rasenmäher gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr gelangten die Unbekannten auf ein Grundstück und holten den grauen Mäher der Marke Stihl vom Typ RM 253 T aus dem unverschlossenen Abstellraum eines Wohnhauses. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund fünfhundert Euro.

Teures E-Bike am REWE-Markt geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Unbekannte haben am Donnerstag am Vitus-Platz ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Das rot-schwarze Elektrofahrrad des Herstellers Rymon vom Typ Tour Ray E 6.0 Wave stand zwischen 5.45 Uhr und 15 Uhr mit einem Faltschloss gesichert am REWE-Markt. Die Polizei geht von einem Schaden von über dreitausend Euro aus und bittet unter Telefon 04281/9592-0 um Hinweise.

