Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Kindergarten und Versuch bei der Feuerwehr ++ Ladendieb mit 24 Tafeln Schokolade erwischt ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Kindergarten und Versuch bei der Feuerwehr

Klein Meckelsen. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in den Kindergarten "Bunte Wiese" an der Straße "Wiesenbusch" eingedrungen. Gewaltsam öffneten sie eine Außentür und gelangten so in die Einrichtung. Mit 12 Würstchen, die sie im Kühlschrank fanden, machten sich die Täter aus dem Staub. Beim Feuerwehrhaus an der Ippenser Straße klappte es mit dem Eindringen nicht. Hier versuchten Unbekannte in der gleichen Nacht erfolglos mehrere Fenster aufzudrücken.

Ladendieb mit 24 Tafeln Schokolade erwischt

Bremervörde. Mit 24 Tafeln Schokolade ist ein 35-jähriger Ladendieb am Mittwochnachmittag in einem Discounter an der Straße "Am Bahnhof Süd" erwischt worden. Der Mann hatte die Süßigkeiten unter seiner Jacke in einer Weste versteckt, als er an die Kasse kam. Bezahlen wollte er nur eine andere Kleinigkeit. Die Bremervörder Polizei leitete gegen den 35-Jährigen ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell