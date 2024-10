Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - junger Mann im Rahmen der Kirmes zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Werlte (ots)

Am 22. September 4.00 Uhr Morgens wurde in Werlte gegenüber vom katholischen Kindergarten an der Marktstraße ein 36-Jähriger von zwei bislang Unbekannten zusammengeschlagen. Dabei erlitt das Opfer schwere Verletzungen im Gesicht und musste zur weiteren Behandlung stationär behandelt werden. Die Polizei Werlte ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

