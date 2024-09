Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag fuhr ein 43-jähriger aus Nieheim mit seinem Pkw, Smart, über die B1 von Nieheim in Richtung Detmold. Zeugen fiel die auffällige Fahrweise des 43-Jährigen auf und meldeten dies der Polizei. Gemeldet wurden mehrere Verkehrsverstöße durch den Fahrzeugführer. Beispielsweise fuhr er in den Gegenverkehr, fuhr Schlangenlinien, betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger nach links, bog jedoch rechts ab, wechselte den Fahrstreifen ohne zu blinken und befuhr zum Überholen einen Grünstreifen. Das Smart konnte schließlich in Detmold auf der Paderborner Straße durch die Polizei angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen weiterer fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell