Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Obszöne Gesten und Beleidigungen - Gewahrsam

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (23. September, 10 Uhr) waren Streifenbeamte auf der Homberger Straße unterwegs, als ein 42-jähriger Fußgänger wild in ihre Richtung gestikulierte und ihnen mehrfach den Mittelfinger zeigte. Die Beamten führten daraufhin eine Kontrolle durch und forderten den Mann auf, sich auszuweisen. Er weigerte sich, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Kräfte. Nachdem die Personalien nicht festgestellt werden konnten, wurde der aggressive Mann in Gewahrsam genommen. Vor Ort konnte dann die Identität des Täters ermittelt werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell