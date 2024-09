POL-DU: Marxloh: Unfall durch rücksichtsloses Fahren

Duisburg (ots) - Ein sechsjähriges Mädchen ist am frühen Freitagabend (20. September, 18:05 Uhr) auf einem Parkplatz am Theo-Barkowski-Platz von einem Auto überfahren worden. Die 52-jährige Autofahrerin berichtete der Polizei, dass sie mit niedriger Geschwindigkeit in eine Parklücke gefahren sei. Dabei übersah sie das auf dem Boden sitzende Mädchen. Die Mutter des Kindes habe sich auf dem angrenzenden Spielplatz ...

mehr