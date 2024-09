Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Trickbetrüger bestehlen 92-Jährige - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Trickbetrüger haben am Montagmittag (23. September, 13:45 Uhr) eine 92-Jährige in ihrer Wohnung nahe des Böninger Parks bestohlen. Die Seniorin berichtete der Polizei, dass sich der Mann und die Frau als Mitarbeiter einer Glasfaserfirma ausgegeben haben. Mit einem vermeintlichen Prüfgerät ging der Mann gemeinsam mit der 92-Jährigen ins Schlafzimmer. Seine Komplizin nutze die Gelegenheit und schaute sich in der Wohnung um. Kurze Zeit später verabschiedete sich das Duo. Die Duisburgerin bemerkte dann, dass ihr Portemonnaie samt Bargeld, Bankkarte und weiteren Dokumenten fehlte.

Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zu den Betrügern machen können: Der Mann wird auf 1,80 Meter Größe geschätzt und hat dunkelbraune/schwarze Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt ein kariertes Oberteil. Zu der Frau konnte die Seniorin keine detaillierten Angaben machen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Mehr Informationen zum Thema "Betrug an der Wohnungstür" gibt es hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/betrug-an-der-wohnungstuer

