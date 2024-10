Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht an der Kreuzung Nödiker Str./Teglinger Str gesucht

Meppen (ots)

Am Dienstag gegen kurz nach 21.00 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass Teile einer Ampel auf der Straße an der Kreuzung Nödiker Str./Teglinger Str liegen würden. Augenscheinlich fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Nödiker Straße und bog auf die B70 in Fahrtrichtung Papenburg. Dabei hat er/sie die Mittelinsel überfahren und die dortige Ampel sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen handelte es sich bei dem Verursacher vermutlich um einen LKW. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell