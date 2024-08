Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann bei Tat beobachtet - Festnahme

Weilerswist (ots)

Am Sonntag (11. August) zündete ein 26-Jähriger aus Weilerswist in der Straße Am Klarenhof in Weilerswist-Kleinvernich gegen 00.57 Uhr einen Papierhaufen an und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit.

Der 26-Jährige konnte jedoch durch Zeugen beobachtet und videografiert werden.

Nachdem das Feuer von der Feuerwehr gelöscht wurde, kehrte der Mann zum Brandort zurück und wurde durch die Zeugen wiedererkannt.

Diese hielten den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten fest.

Der Mann wurde von Polizeibeamten kontrolliert und im Anschluss mit Handschellen fixiert.

Während der Fixierung trat er nach den Polizeibeamten.

Aus diesem Grund wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht.

Nachdem sich der Mann zunächst beruhigt hatte, trat er kurze Zeit später nach den eingesetzten Polizeibeamten und versuchte einen der Polizeibeamten zu beißen.

Der 26-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Euskirchen verbracht.

In dem Gewahrsam trat der Mann erneut nach den Polizeibeamten.

Es wurde kein Polizeibeamter verletzt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.

Es wurden Anzeigen bezüglich der Sachbeschädigung durch Feuer und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell