Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei stoppt Fischwilderei - Vier Angler ins Netz gegangen

Mechernich (ots)

Am Freitag (9. August) meldete ein Zeuge gegen 20.30 Uhr eine Fischwilderei an einem Löschteich im Bereich des Baltesbendener Weihers in Mechernich.

Vier Mechernicher (23, 25, 41, 45) hielten sich im Bereich des Löschteiches auf und angelten nach Fischen. Der Teich befindet sich in einem militärischen Bereich. Weiter ist dieser Bereich als Naturschutzgebiet gekennzeichnet.

Die Angeln der Männer waren mit Angelhaken und Ködern bestückt, jedoch wurden noch keine Fische geangelt.

Polizeibeamte sprachen den Männern einen Platzverweis aus.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Fischwilderei gefertigt.

