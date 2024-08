POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung am 12. August

Zülpich-Sinzenich (ots) - Am Donnerstag (8. August) geriet gegen 11.23 Uhr ein Strohfeld in der Lövenicher Straße in Zülpich-Sinzenich in Brand. Ein Zeuge meldete das Feuer und informierte die Feuerwehr. Insgesamt brannten 20 Quadratmeter Stroh ab. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 ...

