POL-EU: Brand von Werkstatt

Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (8. August) versuchte ein 30-Jähriger aus Euskirchen gegen 2.02 Uhr in der Münstereifeler Straße in Euskirchen in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Hierbei geriet der Euskirchener mit einem 25-jährigen Bewohner des Hauses in verbale Streitigkeiten. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug der 30-Jährige dem Hausbewohner ins Gesicht. Der 25-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung ...

