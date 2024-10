POL-PDKO: Unfall auf dem Moselring

Andernach (ots) - Am 20.10.2024, gegen 05:00 Uhr, befuhr der Unfallverursacher, ein Fahrzeug der VW Gruppe, die Kesselheimer Straße, vermutlich in Richtung Hauptstraße. In Höhe der Einmündung Buchenstraße / Kesselheimer Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung. Der Unfallverursacher dürfte ein rotes Fahrzeug ...

