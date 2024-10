Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Pedelec gestohlen/Aurich - Sporträder entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Pedelec gestohlen

Unbekannte Täter haben in Südbrookmerland ein Pedelec gestohlen. Bereits am 23.09.2024 entwendeten sie das schwarze, mit einem Schloss gesicherte, Zweirad der Marke Hercules von einer Bushaltestelle in der Deichhauser Straße. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 7 Uhr und 13.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland unter 04942 204200 entgegen.

Aurich - Sporträder entwendet

Am Montag wurden in Aurich zwei Sportfahrräder gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten am Busbahnhof in der Kleinen Mühlenwallstraße ein schwarzes Damen- und ein schwarzes Herrensportrad der Marke KTM. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Hinweise zu den Tätern bitte unter 04941 606215 an die Polizei Aurich.

