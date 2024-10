Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Knochenfund bei Bauarbeiten

Esens (ots)

Am Montag wurden bei Straßenbauarbeiten in Esens Knochen gefunden. Gegen 11.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Rahmen von Tiefbauarbeiten in der Bahnhofstraße Knochenfragmente unterhalb der ursprünglichen Fahrbahn ausgegraben wurden. Zur weiteren Einordnung wurden die gefundenen Knochenteile am Dienstag an das Institut für Rechtsmedizin in Oldenburg übergeben. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Knochenfragmenten um menschliche Überreste handelt. Am Zustand der Fundstücke ergaben sich Hinweise, die auf ein Alter von deutlich über 50 Jahren Liegezeit hindeuten, auch ein Alter von mehr als 100 Jahren kann nicht ausgeschlossen werden kann. Daraufhin wurden am Mittwoch die Grabungen, unter Aufsicht der Polizei und unter Einbindung der Ostfriesischen Landschaft, fortgesetzt. Hierbei wurden weitere Teile eines menschlichen Skeletts geborgen. Aufgrund der Lagerung bzw. Auffindesituation besteht die Vermutung, dass es sich um umgelagertes Material handelt, welches von einem anderen Ursprungsort im Rahmen der Bauarbeiten im Jahr 1971 verklappt worden ist. Eine weitere Zuordnung ist nicht mehr möglich. Hinweise, die forensisch relevant wären bzw. auf eine Straftat oder einen ungeklärten Vermisstenfall hindeuten könnten, ergaben sich jedenfalls nicht. Auch kann die Fundsituation in keinen historischen Kontext gebracht werden. Die Exponate werden zunächst bei der Ostfriesischen Landschaft eingelagert, sollten sich im Zuge der Bauarbeiten weitere Funde ergeben, müsste die Sachlage erneut bewertet werden. Die polizeilichen Ermittlungen sind zumindest vorerst abgeschlossen.

