POL-AUR: Osteel - Verdacht des verdächtigen Ansprechens eines Kindes

Osteel (ots)

Aktuell kursieren vor allem in den sozialen Medien und in Elternkreisen Meldungen darüber, dass ein Schulkind am Montag in Osteel aus einem verdächtigen Fahrzeug heraus angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt worden sei. Nachdem die Polizei über diesen Vorfall informiert wurde, wurde umgehend Kontakt zur Familie und dem Kind hergestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Kind nicht angesprochen und es wurden auch keine Süßigkeiten angeboten. Es bestand zu keiner Zeit Kontakt zwischen dem unbekannten Autofahrer und dem Kind. Der Fahrer des weißen Bullis soll an seinen Kopfstützen Bezüge gehabt haben, die das Aussehen von Sturmhauben hatten, durch die das Kind, verständlicherweise, verängstigt wurde. Offenbar handelt es sich bei dem Vorfall um ein Missverständnis.

Auch, wenn sich manche verdächtigen Meldungen im Nachhinein als unbegründet herausstellen, ist die Polizei für jeden Hinweis dankbar und nimmt solche Meldungen immer sehr ernst. Melden Sie deshalb bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle. Wenden Sie sich bitte nicht per WhatsApp, Facebook und anderen sozialen Medien an andere Eltern. Dies ist auch wichtig, um eine sich daraus resultierende Dynamik zu verhindern, die Eltern und Kinder zusätzlich verunsichern könnte.

