Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallverursacher flüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallverursacher flüchtet

Am Samstag wurde in Wittmund ein Auto beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Schillerstraße, auf Höhe der Hausnummer 15, einen roten Smart Roadster. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell