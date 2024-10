Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Ohne Führerschein unterwegs/Großefehn - Trecker flüchtet nach Unfall/Südbrookmerland - Unfall mit Schienenfahrzeug/Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Ohne Führerschein unterwegs

Am Montag wurde der Fahrer eines Leichtkradrades in Osteel angehalten und kontrolliert. Während der polizeilichen Kontrolle in der Schoonorther Straße stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Großefehn - Trecker flüchtet nach Unfall

Am Montag ist ein unbekannter Treckerfahrer unerlaubt in Großefehn geflüchtet. Der unbekannte Fahrer fuhr gegen 10.30 Uhr auf der Kanalstraße Süd in Richtung Wiesmoor. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er zu weit links und stieß auf Höhe der Hausnummer 168 mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Lkw zusammen. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Fahrer des Treckers. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Großefehn unter 04943 925660 entgegen.

Südbrookmerland - Unfall mit Schienenfahrzeug

Am Montag hat es in Moordorf einen Unfall zwischen einem Auto und einem Schienenfahrzeug gegeben. Eine 26-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 13.25 Uhr von der Straße Im Tief auf die Auricher Straße fahren. Dabei übersah sie das von rechts kommende Schienenfahrzeug. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag nach einem Unfall in Wiesmoor geflüchtet. Der unbekannte Fahrzeugführer stieß auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße gegen einen grauen Skoda. Durch den Unfall wurde der Skoda an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem gesuchten Auto um einen blauen Pkw. Hinweise zum Fahrer oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914505 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell