POL-AUR: Friedeburg - Zeugen nach Raub gesucht

Esens (ots) - Esens - Knochenfund bei Bauarbeiten Am Montag wurden bei Straßenbauarbeiten in Esens Knochen gefunden. Gegen 11.45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Rahmen von Tiefbauarbeiten in der Bahnhofstraße Knochenfragmente unterhalb der ursprünglichen Fahrbahn ausgegraben wurden. Zur weiteren Einordnung wurden die gefundenen Knochenteile am Dienstag an das Institut für Rechtsmedizin in Oldenburg ...

