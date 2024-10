POL-RZ: Folgemeldung: Verstorbene Person in Bad Oldesloe aufgefunden

Ratzeburg (ots) - 30. Oktober 2024 | Kreis Stormarn - 29.10.2024 - Bargteheide / Elmenhorst In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstages kam es in der Theodor-Storm-Straße in Bargteheide sowie im Ulmenweg in Elmenhorst zu einem Einbruch und einen Einbruchsversuch. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben unbekannte Täter versucht, gegen 04.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Ulmenweg in Elmenhorst einzudringen. ...

mehr