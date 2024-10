Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug ohne Kennzeichen kontrolliert

Rheinbreitbach (ots)

Am Freitagnachmittag (18.10.2024) stoppte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Linz auf der Hauptstraße in Rheinbreitbach ein Fahrzeug ohne Kennzeichen. Der 32-jährige Fahrzeugführer gab den Beamten gegenüber an, dass er das Fahrzeug kurz zuvor gekauft habe und dieses nun lediglich zu sich nach Hause fahren wollte. Da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Fahrt weder zugelassen, noch versichert war, wird sich der Mann aus der Verbandsgemeinde Unkel in einem Strafverfahren verantworten müssen.

