Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

Unkel (ots)

Am Donnerstagabend kam es zu einem Auffahrunfall auf der B 42 in Höhe der Lichtzeichenanlage an der Linzer Straße. Insgesamt fuhren vier Pkw hintereinander auf der B 42 in Fahrtrichtung Linz. Nachdem die drei ersten Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen und anhalten mussten, erkannte der letzte Pkw-Fahrer das Abbremsmanöver zu spät und fuhr auf den vor ihm rollenden Pkw auf. Hierdurch wurden die vier Fahrzeuge ineinander geschoben, so dass hoher Sachschaden entstand. Ein Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

