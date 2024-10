Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb geht in Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 15.10.2024, erließ ein Haftrichter Hauptverhandlungshaft für einen 29-jährigen Ladendieb ohne festen Wohnsitz. Der Mann hatte einen Tag zuvor versucht fünf hochwertige Kleidungsstücke aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße zu stehlen.

Gegen 19:15 Uhr am Montag betrat der vermeintliche Kunde ein Geschäft an der Bahnhofstraße, Höhe Stresemannstraße. Ein Ladendetektiv beobachtete, dass der 29-Jährige mit zwei hochwertigen Jacken, drei Pullovern und seinem Rucksack in eine Umkleide ging. Kurz darauf trat er nur mit seinem Rucksack aus der Kabine heraus. Als der Dieb anschließend das Geschäft verließ, wurde er durch den Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Die alarmierten Polizisten nahmen den Dieb, der einen präparierten Rucksack nutzte, vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld stellte einen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren in Verbindung mit der Hauptverhandlungshaft. Der 29-jähige Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft wurde am Dienstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag.

