POL-BI: Radladergabel von Baustelle gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Lügde - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch, 16.10.2024, einen Geldautomaten einer Bankfiliale an der Mittlere Straße in Lüdge gesprengt. Die Täter sollen in einer dunklen 5er BMW-Limousine geflüchtet sein. Die Kriminalpolizei sensibilisiert die Öffentlichkeit: Die Täter könnten sich in einem ländlichen Unterschlupf aufhalten. Gegen 03:40 Uhr meldeten Zeugen einen ...

