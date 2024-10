Polizei Bielefeld

POL-BI: Discount-Markt ausgeraubt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagabend, 14.10.2024, raubten zwei unbekannte Männer einen Discount-Markt an der Heeper Straße, in Höhe des Hudeweg, aus. Die Räuber entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand, hielten sich die zwei männlichen Räuber gegen 20:35 Uhr im Verkaufsraum des Geschäfts auf. Sie traten dann vermummt an zwei Verkäuferinnen heran, bedrohten sie mit einem Messer und erlangten Bargeld. Anschließend sperrten sie die Frauen ein.

Im Zuge der Fahndung konnten die flüchtigen Räuber nicht mehr aufgefunden werden.

Ein Mann soll 170 cm groß sein und eine normale Statur haben. Seine Augen und sein Teint wurden als braun beschrieben. Er soll bei der Tat eine graue Jeans, eine schwarze Jacke, schwarze Schuhe und eine Sturmhaube getragen haben.

Der Komplize soll 175 cm groß sein und eine normale Statur haben. Seine Augen und sein Teint wurden als braun beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans, schwarze Schuhe und eine Sturmhaube.

Zeugen und Kunden melden sich bitte mit Hinweisen zum Raub, zu möglichen Tatverdächtigen und zu verdächtigen Personen im Verkaufsraum beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell