Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrt über die BAB mit zusammengeknotetem Abschleppseil

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen- BAB 2- Herford- Polizisten beendeten am Montag, 14.10.2024, einen Abschleppvorgang, nachdem Zeugen die schnelle Fahrt des Gespanns über die Autobahn gemeldet hatten.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 12:55 Uhr auf der A2 in Richtung Hannover einen Bulli, der einen anderen Bulli abschleppte. Er gab an, dass das Gespann ihn mit einer Geschwindigkeit von circa 140 km/h überholt und dabei auch abgedrängt habe. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte ein Unfall verhindert werden. Trotz vorhandener Abfahrmöglichkeiten fuhren der Abschlepper sowie der Abgeschleppte weiter auf der A2 in Richtung Herford.

Polizisten erkannten das beschriebene Gespann auf der B 239, folgten ihm auf die Planckstraße und hielten es an. Die Zugmaschine, ein VW Transporter, steuerte ein 48-jähriger Bielefelder und das gezogene Fahrzeug, ein Opel Combo, ein 35-Jähriger aus Aerzen. Der 35-Jährige gab zu, am Bielefelder Berg mit seinem Opel liegen geblieben zu sein und durch den Bielefelder abgeschleppt worden zu sein. Nachdem das Abschleppseil während der Fahrt gerissen war, habe man angehalten, es verknotet und sei weitergefahren. Die Beamten stellten fest, dass das Abschleppseil um die Anhängerkupplung des VW gewickelt und mittels Karabinerhaken an der Abschleppöse des gezogenen Opel befestigt war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es sind Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fehlverhalten und, da der 48-Jährige für einen Abschleppvorgang nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat, Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell