POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Seit Anfang des Jahres kommt es immer wieder zu kleineren Brandeinsätzen rund um das Schulgelände an der Osningstraße. Zudem wurde ein Mülleimer an einem Jugendzentrum am Kampgarten und ein Briefkasten am Kleekamp beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Es ist sicher nicht planbar, dass die Flammen brennender Mülltonnen nicht auch schwerere Schäden an ...

