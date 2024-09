Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Fahrzeug fährt Radfahrer an und flüchtet - wer kann Hinweise geben?

Dingelstädt (ots)

Auf der Ortsverbindung zwischen Dingelstädt und Küllstedt kollidierte am Donnerstagabend ein Autofahrer mit einem Radfahrer. Trotz vollständiger Beleuchtung am Fahrzeug berührte der Pkw den Radfahrer, welcher in der weiteren Folge stürzte und sich Verletzungen zugezogen hat.

Das flüchtige Fahrzeug befuhr die Verbindungsstraße zwischen den o.g. Ortschaften mit entsprechender Geschwindigkeit und verschwand nach dem Unfall in der Dunkelheit.

Nach Angaben des Geschädigten handelt es sich um ein Pkw ohne moderne Beleuchtungseinrichtungen wie etwa LED-Scheinwerfer. Es könnte sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Volkswagen handeln, der durch den Unfall einen Beschädigungen an der Beifahrerseite ausweisen könnte, so z.B. am Außenspiegel.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf Fahrzeuge geben können, die zur Tatzeit die o.g. Ortsverbindung befuhren oder die beschriebenen Beschädigungen aufweisen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0233330

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell