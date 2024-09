LPI-NDH: Grotesker Okkultismus führt zu Polizeieinsatz

Leinefelde (ots) - Ein Motorradfahrer kam in Folge eines Vorfahrtfehlers von einem Autofahrer an einem Kreisverkehr in der Hertzstraße zu Fall. Hierbei zog er sich am Mittwochnachmittag Verletzungen zu, die in einem Klinikum behandlungspflichtig wurden. Die Polizeiinspektion Eichsfeld leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

