HZA-LÖ: Haftstrafe auf Bewährung für Rentner aus Lahr

Offenburg (ots)

Einen dreisten, durch einen Rentner aus Lahr verübten Sozialleistungsbetrug deckten Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach auf: Der 1952 geborene Mann hatte über einen Zeitraum von drei Jahren vom Amt für Soziales und Versorgung in Lahr Sozialleistungen bezogen, dabei aber immer wieder verschwiegen, dass er nebenher einen gut gehenden Handel mit Schrott und Altmetall betrieb. Wie die Zöllner ermittelt hatten, hatte der Mann so mehr als 18.600 Euro an Sozialleistungen zu Unrecht erhalten. Das Amtsgericht Lahr sah die Vorwürfe als erwiesen an und verurteilte den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, welche für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig. Den Schaden an der Sozialleistungsbehörde muss der Beschuldigte selbstverständlich auch wieder gut machen.

