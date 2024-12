POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge Fußgängerin in Hude von Radfahrer angefahren +++ Radfahrer entfernt sich

Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Ganderkesee war am Montag, 09. Dezember 2024, gegen 18:05 Uhr, das Auto des Verursachers nicht mehr fahrbereit. Der 84-jährige Mann aus Ganderkesee war mit einem Kleinwagen auf der Urneburger Straße in Richtung Oldenburger Straße unterwegs. Kurz nach der Querung des Bahnübergangs fuhr er auf den am Straßenrand geparkten Kombi einer 60-Jährigen aus Oldenburg auf. Im ...

