Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: BAB 3- PKW nach Unfall in Vollbrand

Langenfeld (ots)

Die Feuerwehr Langenfeld wurde am morgen des 03.10.2024 um 10:53 Uhr auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Dort war es im Bereich der Baustelle zu einem Alleinunfall gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte ein PKW mit der Betonleitplanke und geriet daraufhin in Brand. Die 26-jährige Insassin konnte sich eigenständig und verletzt aus dem Unfallwagen befreien. Sie wurde bis zum Eintreffen der Feuerwehr von Ersthelfern versorgt. Eine vorbildlich gebildete Rettungsgasse ermöglichte es den Einsatzkräften zügig die Unfallstelle zu erreichen. Im Anschluss konnten die Brandbekämpfer unter schwerem Atemschutz das in Vollbrand stehende Fahrzeug auf der linken Fahrspur mithilfe eines Schaumteppichs ablöschen. Die Verletzte Fahrerin wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Löschmaßnahmen wurde die Autobahn kurzzeitig gesperrt. Insgesamt war die Feuerwehr mit 9 Fahrzeugen im Einsatz. Um 12:26 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden

