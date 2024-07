Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugin gesucht: Beinahe-Unfall im Kreisverkehr

Hamm-Heessen (ots)

In einem Kreisverkehr zwischen Warendorfer Straße und Münsterstraße ist am Freitag, 19. Juli, ein 44 Jahre alter Zweiradfahrer in Folge einer Gefahrenbremsung gestürzt.

Der Hammer fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad aus westlicher Richtung von der Warendorfer Straße in den Kreisel ein. Zur selben Zeit näherte sich von der südlichen Münsterstraße eine 69-jährige Frau aus Hamm in ihrem Mercedes. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Mann stark ab. Dadurch kam der 44-Jährige zu Fall, blieb jedoch unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Während ihm eine unbekannte Frau zu Hilfe kam, setzte die Autofahrerin ihre Fahrt zum Parkplatz eines Supermarkts fort. Einsatzkräfte der Polizei konnten sie dort wenig später antreffen. Von einem Unfall habe sie nach eigenen Angaben jedoch nichts mitbekommen.

Da die unbekannte Helferin die Unfallsituation womöglich beobachtet hat, bittet die Polizei Hamm die Frau, sich zur Klärung des Unfallhergangs telefonisch unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. Hinweise weiterer Zeugen sind ebenfalls willkommen. (jes)

