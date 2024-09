Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Brand in einem Mehrfamilienhaus und Bürogebäude

Langenfeld (ots)

In einem Mehrfamilienhaus auf dem Kampweg ist es am 04. September 2024 in einer Wohnung im Erdgeschoss zu einem Brandereignis gekommen. Die Mitbewohner des Hauses wurden morgens kurz nach acht Uhr durch einen ausgelösten Heimrauchmelder und eine starke Rauchentwicklung auf das Ereignis aufmerksam und alarmierten unverzüglich die Feuerwehr. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr Langenfeld retteten eine Person aus der betroffenen Wohnung und übergaben sie zur weiteren Abklärung an den Rettungsdienst mit Notarzt. Weitere Personen befanden sich nicht in der Brandwohnung. Eine in Brand geratene Matratze wurde abgelöscht und ins Freie verbracht. Alle weiteren Personen konnten das Gebäude gefahrlos verlassen.

Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Anschließend wurden umfangreiche Überdruckbelüftungs- und Entlüftungsmaßnahmen in der betroffenen Wohnung durchgeführt.

Das zuständige Kriminalkommissariat aus Mettmann hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr leider keine Angaben machen.

Um 9:18 Uhr kam es zu einer weiteren Alarmierung der Feuerwehr Langenfeld. Unter dem Stichwort "Gewerbe klein" wurde ein brennender Durchlauferhitzer auf der Toilette in einem Bürogebäude an der Carl-Leverkus-Straße gemeldet. Der Einsatzleiter entsendete einen Trupp unter Pressluftatmer mit Wärmebildkamera zur Erkundung und Brandbekämpfung. Der Entstehungsbrand konnte schnell mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht werden und die Temperatur an der betroffenen Wand wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Stromversorgung zum Durchlauferhitzer wurde freigeschaltet.

Die Feuerwehr Langenfeld war bei beiden Meldungen mit ca. 35 Kräften sowohl der hauptamtlichen Wache als auch aus allen Einheiten der freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 12 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell