Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Strohmiete steht in Flammen - Langwieriger Einsatz im Meßdorfer Feld

Bonn (ots)

Bonn - Endenich, Meßdorfer Feldweg, 13.08.2024, 1:10 Uhr - Mit dem Stichwort B1 - Flächenbrand wurden in der vergangenen Nacht die ersten Einsatzkräfte zu einem Einsatz im Meßdorfer Feld alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war ein deutlicher Feuerschein sichtbar. Aufgrund der fehlenden Wasserversorgung wurde noch auf der Anfahrt ein weiteres Tanklöschfahrzeug nachgefordert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine brennende Strohmiete vor. Aufgrund des Brandausmaßes wurde das Einsatzstichwort auf B2 - Flächenbrand erhöht und somit weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Die ersten Maßnahmen beschränkten sich aufgrund der fehlenden Wasserversorgung auf eine Verhinderung der Brandausbreitung. Dazu wurden vom mitgeführten Wassertank zwei Löschrohre vorgenommen. Im weiteren Verlauf konnte durch die nachrückenden Kräfte eine stabile Wasserversorgung von einem ca. 200m entfernten Unterflurhydranten aufgebaut werden. Mit einem Teleskoplader wurden aus der Strohmiete ca. 30 Rundballen entfernt so das eine Schneise entstand und die Hälfte der Strohballen vor dem verbrennen gesichert werden konnten. Die brennenden Strohballen werden aktuell kontrolliert abbrennen lassen. Die Löscheinheit Endenich der Freiwilligen Feuerwehr Bonn und der Teleskoplader sind weiterhin an der Einsatzstelle um eine Brandausbreitung zu verhindern. Bis die Strohmiete abgebrannt ist werden noch einige Stunden vergehen. Am Morgen werden die Einsatzkräfte ausgetauscht so dass bis zur Rückmeldung "Feuer aus" eine Brandwache vor Ort ist.

Im Einsatz war die Löscheinheit Feuerwache 1, Tanklöschfahrzeug und Teleskoplader der Feuerwache 2, die Löscheinheit Endenich der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein RTW und der Führungsdienst mit rund 30 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell