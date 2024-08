Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brennender Gelenkbus auf der BAB 565, Bonn-Brüser Berg, BAB 565, 10.08.2024

Bonn (ots)

Um 19:52 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bonn ein brennender Bus gemeldet. Bereits auf der Anfahrt war die Rauchsäule erkennbar. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Gelenkbus bereits in Vollbrand. Da sich der Bus auf Betriebsfahrt befand, war lediglich der Busfahrer selbst im Fahrzeug. Er konnte sich eigenständig retten und blieb unverletzt. Initial wurde der Brand mit zwei Löschrohren bekämpft. Im weiteren Einsatzverlauf wurden zusätzlich Schaum und Pulver eingesetzt. Das Löschmittel, sowie die austretenden Betriebsstoffe wurden aufgefangen, damit diese nicht in die Kanalisation liefen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei für die weiteren Maßnahmen übergeben. Die Autobahn 565 bleibt für die Dauer des Einsatzes, sowie für die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt.

Es waren die 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr der Feuerwachen 1, 2, und der Freiwilligen Feuerwehr Duisdorf im Einsatz. Die Löscheinheit Bonn Mitte besetzte für die Dauer des Einsatzes die Feuerwache 1.

