Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: 3 Personen aus Hubsteiger gerettet

Bonn (ots)

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde heute Mittag gegen halb zwölf zu einem Notruf aus einem Hubsteiger in die Bonner Nordstadt alarmiert. Dort befanden sich aufgrund eines technischen Defekts an dem Arbeitsgerät 3 Monteure in ca. 20 m Höhe in einer Zwangslage. Durch den Einsatz einer Drehleiter konnten die Männer zügig gesichert und nach Aufnahme in den Rettungskorb der Drehleiter aus der misslichen Lage befreit werden. Sicherheitshalber wurde auch der Feuerwehrkran an der Einsatzstelle vorgehalten, falls der Einsatz der Drehleiter aufgrund der ungünstigen Position des Hubsteigers eine gesicherte Rettung nicht ermöglicht hätte. Die 3 Monteure wurden anschließend rettungsdienstlich gesichtet und sind wohlauf. Im Einsatz war die Löscheinheit der Feuerwache 1 mit Rüsteinheit, der Führungsdienst sowie drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug mit insgesamt 25 Einsatzkräften.

