Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: PKW in den Rhein gefahren - Insassen konnten sich rechtzeitig retten

Bonn (ots)

Bonn-Graurheindorf; Milchgasserweg; 07.08.2024; 02:27 Uhr. Gegen 2:30 Uhr erreichte die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bonn ein Notruf mit der Meldung "PKW in den Rhein gefahren". Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden von der Leitstelle mehrere Rettungsboote sowie landgebundene Einsatzkräfte aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis zur Einsatzstelle an der Fähranlegestelle in Bonn-Graurheindorf entsandt. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte an der Einsatzstelle stellten glücklicherweise fest, dass sich die Insassen des PKW rechtzeitig retten konnten und sich keine Personen mehr in dem in Ufernähe liegenden PKW befanden. Die zwei Insassen sowie zwei Ersthelfer wurden sofort durch den Rettungsdienst versorgt. Der PKW ragte soeben noch mit dem Dach aus dem Wasser und drohte noch tiefer in den Rhein zu geraten. Daher wurde durch Strömungsretter als Erstmaßnahme ein Sicherungsseil an dem PKW angebracht. Vorbeifahrende Schiffe wurden zudem durch die wasserseitigen Einsatzkräfte gewarnt, um starken Wellenschlag zu vermeiden. Im weiteren Verlauf wurde der im Rhein befindliche PKW mit stärkeren Anschlagmitteln versehen, damit der PKW schließlich durch einen Rüstwagen der Feuerwehr an Land gezogen werden konnte. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Bornheim, Niederkassel und Bonn, die DLRG, die DRK-Wasserwacht, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 34 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell