Polizei Hamburg

POL-HH: 240304-2. Trio nach Raub in Hamburg-Groß Flottbek in Untersuchungshaft

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.03.2024, 12:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Groß Flottbek, Cranachstraße

Einsatzkräfte haben Freitagmittag eine 34-jährige Frau und zwei 26 und 34 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gemeinschaftlich einen Überfall auf einen Senior im Stadtteil Groß Flottbek begangen zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen des Altonaer Raubdezernats (LKA 124) zufolge hatte ein 72-Jähriger in seinem Pkw vor einem Haus in der Cranachstraße auf seine Ehefrau gewartet, als die 34-Jährige an das Fahrzeug herantrat und offenbar um Hilfe bat. Kurz nachdem der Mann das Autofenster geöffnet hatte, riss ihm die Frau seine Uhr vom Handgelenk, wodurch der Senior leicht verletzt wurde, und stieg in ein offenbar wartendes, mit zwei weiteren Personen besetztes Fahrzeug.

Ein Motorradpolizist, der zufällig auf die Situation aufmerksam geworden war, nahm die Verfolgung des nunmehr flüchtenden Pkw auf. Ihm gelang es, das Auto wenig später noch in der Cranachstraße anzuhalten. Mit Unterstützung zwischenzeitlich hinzugerufener Streifenwagenbesatzungen der Polizeikommissariate Bahrenfeld (PK 25) und Osdorf (PK 26) gelang es, die Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten die erlangte Armbanduhr auf. Da das rumänische Trio keinen Eigentumsnachweis für den weißen Seat erbringen konnte, stellten die Einsatzkräfte das Auto sicher.

Das LKA 124 übernahm noch am Freitagnachmittag die Ermittlungen und führte die mutmaßlichen Räuber dem Untersuchungsgefängnis zu, wo ein Richter im Laufe des Samstag Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des Raubes erließ.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell