Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Bonn-Dransdorf - Mit Feuerlöscher Schlimmeres verhindert

Bonn (ots)

Bonn-Dransdorf; Gerhart-Hauptmann-Straße; 24.07.2024; 18:00 Uhr. Die Feuerwehr Bonn wurde am Mittwochabend durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Brandereignis in der Gerhart-Hauptmann-Straße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurde der Feuerwehr mitgeteilt, dass keine Personen mehr im Gebäude seien. Erste Brandbekämpfungsmaßnahmen waren zudem mit einem Feuerlöscher durchgeführt worden. Es brannte in einem Zimmer im Erdgeschoss. Ein Trupp der Feuerwehr betrat daraufhin unverzüglich das Gebäude mit Atemschutzgeräten und einem Strahlrohr, um den Zimmerbrand zu löschen. Ein zweiter Trupp unter Atemschutz kontrollierte das restliche Gebäude. Der Brand, welcher aufgrund der Brandmeldeanlage früh erkannt und durch den gezielten Einsatz eines Feuerlöschers klein gehalten wurde, konnte schnell gelöscht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude mit Lüftungsgeräten der Feuerwehr vom Brandrauch befreit. Drei Bewohner, die vermutlich Brandrauch eingeatmet hatten, wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Zwei davon wurden schließlich mit Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, die Löscheinheit Dransdorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 27 Einsatzkräften.

