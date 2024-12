POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Einfamilienhauses in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen wurde am Montag, 09. Dezember 2024, gegen 07:45 Uhr, ein neunjähriger Junge verletzt. Zur Unfallzeit verließ eine 48-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem SUV den Kreisverkehr in der Stadtmitte in Richtung Goldenstedter Straße. Hierbei übersah sie den Jungen aus Wildeshausen, der die Goldenstedter ...

