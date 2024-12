Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Neunjähriger Junge bei Unfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen wurde am Montag, 09. Dezember 2024, gegen 07:45 Uhr, ein neunjähriger Junge verletzt.

Zur Unfallzeit verließ eine 48-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem SUV den Kreisverkehr in der Stadtmitte in Richtung Goldenstedter Straße. Hierbei übersah sie den Jungen aus Wildeshausen, der die Goldenstedter Straße mit einem Fahrrad in Richtung Feldstraße überquerte.

Der Neunjährige erlitt leichte Verletzungen und suchte zusammen mit seiner Mutter das nahe Krankenhaus auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell