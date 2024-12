POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr gesucht

Delmenhorst (ots) - Durch einen Sekundenschlaf ist am Sonntag, 08. Dezember 2024, 07:10 Uhr, ein Autofahrer in Ganderkesee von der Fahrbahn abgekommen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der 43-jährige Mann aus Ganderkesee war mit einem Kleinwagen auf der Lange Straße in Richtung Ortskern von Ganderkesee unterwegs. In der Rechtskurve in Höhe eines ...

