POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - ++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person ++ Am 07.12.2024, um 18:41 Uhr, kommt es auf der B211 in Ovelgönne-Barghorn zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Kurz vor der Dauerbaustelle in Barghorn müssen die 59jährige Eichenwalderin in ihrem VW Touran und der 78jährige Elsflether in seinem VW Golf in genannter Reihenfolge bremsen. Der 39jährige ...

