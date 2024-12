Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 08.12.2024

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person ++

Am 07.12.2024, um 18:41 Uhr, kommt es auf der B211 in Ovelgönne-Barghorn zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Kurz vor der Dauerbaustelle in Barghorn müssen die 59jährige Eichenwalderin in ihrem VW Touran und der 78jährige Elsflether in seinem VW Golf in genannter Reihenfolge bremsen. Der 39jährige Ovelgönner übersieht den Verkehrsstau vor ihm jedoch und fährt mit seinem VW Beetle auf den Golf auf. Der Golf wird dann auf den Touran geschoben. In den Fahrzeugen befinden sich insgesamt 13 Personen im Alter von drei bis 78 Jahren, darunter sechs Kinder. Da bei der Meldung unklar ist, wie viele Personen tatsächlich verletzt worden sind, werden diverse Rettungsfahrzeuge entsandt. Glücklicherweise werden nur drei der 13 Personen verletzt und die Rettungsmaßnahmen können schnell vollzogen werden. Zusätzlich entstehen Sachschäden in Höhe von ca. 15.000 Euro an den Fahrzeugen, von denen zwei nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell